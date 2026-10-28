Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Valencia Basket'e 86-78 yenildi

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SALON: Roig Arena

HAKEMLER: Damir Javor, Sergio Silva, Guido Giovannetti

VALENCIA BASKET: Osetkowski 4, Taylor 16, Shorts 23, Sako 9, Brooks 16, Mirotic 12, Rivero 4, Corbalan 2, Gueye, Moore, Cardenas, Puerto

FENERBAHÇE TARFİN: Shields 18, Horton-Tucker 5, Forrest 6, Key 2, Baldwin 19, Melli 5, Larkin 4, Clyburn 15, Sertaç Şanlı 4, Silva, Sargiunas, Bingham

1'İNCİ PERİYOT: 19-9

DEVRE: 36-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-46

EuroLeague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Valencia Basket, 6'ncı galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Tarfin ise 2'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı