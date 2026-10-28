Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Valencia Basket'e 86-78 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Bu sonuçla Valencia Basket 6'ncı galibiyetini alırken Fenerbahçe Tarfin 2'nci yenilgisini yaşadı.

SALON: Roig Arena

HAKEMLER: Damir Javor, Sergio Silva, Guido Giovannetti

VALENCIA BASKET: Osetkowski 4, Taylor 16, Shorts 23, Sako 9, Brooks 16, Mirotic 12, Rivero 4, Corbalan 2, Gueye, Moore, Cardenas, Puerto

FENERBAHÇE TARFİN: Shields 18, Horton-Tucker 5, Forrest 6, Key 2, Baldwin 19, Melli 5, Larkin 4, Clyburn 15, Sertaç Şanlı 4, Silva, Sargiunas, Bingham

1'İNCİ PERİYOT: 19-9

DEVRE: 36-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-46

EuroLeague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Valencia Basket, 6'ncı galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Tarfin ise 2'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası

Aralarında AK Partili vekilin eşi de var! 3 kişi için tedbir kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

İstifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Tan Sağtürk'ün çocukluk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetildi

Ünlü ismin çocukluk halini herkes Kıvanç Tatlıtuğ sandı
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Almanya'da bir öğretmenin 17 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı

Tek bir derse dahi girmeden 14 milyon TL'ye yakın maaş aldı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı

Trump'ın eşi açıkladı: Ateşkes başladı
Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında

Korku dolu anlar kamerada