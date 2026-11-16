Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de LDLC Asvel'i 12. haftada ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 12. haftada LDLC Asvel'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 21.00'de ağırlayacak. 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 7. sıradaki Fenerbahçe, son iki maçını kaybeden ve 4 galibiyet, 7 yenilgiyle 15. sıradaki rakibiyle oynadığı 5 maçın hepsini kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibini ağırlayacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

Ligdeki son iki maçtan mağlup ayrılan Fransız ekibi 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle 15. sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de21

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de