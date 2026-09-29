Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i 100-76 yenerek EuroLeague'de ikinci haftada kazandı

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 100-76 yenen Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Ligi'nde kaybedilen Bahçeşehir Koleji maçından sonra takım olarak iyi reaksiyon verdiklerini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımını ve sarı-lacivertli taraftarları kutlayarak konuşmasına başlayan Jasikevicius, "Bizim için iyi bir akşam oldu. Bahçeşehir Koleji maçından sonra takım olarak iyi reaksiyon verdik. Bayern Münih de aslında sezona iyi başlamıştı, iyi geliyorlardı. Ama yine de biz sonunda galip geldik." diye konuştu.

"Fenerbahçe'de oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız." diyen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçeşehir Koleji maçındaki performansın değişmesi aslında benden çok oyunculara bağlı bir durumdu. Özellikle son 15 yılda Fenerbahçe basketbolunun geldiği durum ortada ve eğer burada formayı giyiyorsanız kendinizi her zaman hazır tutmanız lazım. Çünkü her zaman diğer takımlar için hedef tahtasında oluyorsunuz. Çok zor 3 maç oynadık ama dediğim gibi oyuncuların her zaman Fenerbahçe formasını giydikleri sürece kendilerini hazır tutmaları lazım."

Fenerbahçe taraftarını 2 Ekim Cuma günü oynanacak Dubai Basketbol maçına davet eden Sarunas Jasikevicius, "Yeni yıla kadar salonumuz daha az taraftarı konuk ediyor. Galiba taraftarlarımız yeni yılda kazandıkları parayı Fenerbahçe için harcamaya başlıyorlar. Cuma günü oynayacağımız maça taraftarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anton Gavel: "Rakibimizi savunmada durduramadık"

Bayern Münih Başantrenörü Anton Gavel ise sözlerine Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ederek başladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fiziksel olarak rakibimizi yakalayamadık. Fiziksel olarak bizi çok zorladılar, içeriye çok kolay girdiler. Kolay sayılar buldular. Rakibimizi savunmada durduramadık. Bizi zor atışlara ittiler. Kolay atış bulamadık. Dördüncü çeyrekte iyi oynadık ancak o zamana kadar oyunun sonucu belli gibiydi."

Kaynak: AA