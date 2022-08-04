Fenerbahçe taraftarlarının 'Vladimir Putin' tezahüratının faturası sunulan rapor ile belirlendi
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde Dinamo Kiev'e yenilerek turnuvaya veda etmişti. Maça ise Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümünün yaptığı 'Putin' tezahüratı damga vurmuştu. Sunulan rapora göre Fenerbahçe'nin, para cezası ve ilk Avrupa maçında 10 bin koltuk kapama cezası alması alması bekleniyor.
Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Dinamo Kiev'in attığı golden sonra futbolcuların yaşadığı 'agresif' sevince öfkelenip 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmıştı. UEFA bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.
NASIL BİR CEZA BEKLENİYOR?
'Uygunsuz davranış' tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.