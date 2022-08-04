Fenerbahçe taraftarlarının 'Vladimir Putin' tezahüratının faturası sunulan rapor ile belirlendi

Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı Dinamo Kiev'in attığı golden sonra futbolcuların yaşadığı 'agresif' sevince öfkelenip 'Vladimir Putin' tezahüratı yapmıştı. UEFA bu konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

NASIL BİR CEZA BEKLENİYOR?

'Uygunsuz davranış' tanımıyla açılan soruşturmadan sorumlu müfettiş raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. NTV Spor'da yer alan habere göre, raporda ceza resmiyet kazandıktan sonra Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.