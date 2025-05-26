Fenerbahçe Taraftarlarının Galatasaray Bayraklarına Saldırısı

Fenerbahçe Taraftarlarının Galatasaray Bayraklarına Saldırısı
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Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, şehirdeki Galatasaray bayraklarına saldırarak bunları kopardı. Bu olay, kutlamalar sırasında gerçekleşti ve cep telefonlarına yansıdı.

Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardı.

Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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