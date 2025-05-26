Fenerbahçe Taraftarlarının Galatasaray Bayraklarına Saldırısı

Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardı.

Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - YALOVA