Fenerbahçe Taraftarları Vedat Salman'a Saldırdı

FENERBAHÇE - İstanbulspor karşılaşmasının ardından otomobili ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden ilerlerken, taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman yaşadıklarını anlattı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldığı gece maçın bitmesinin ardından arkadaşı ile beraber Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde aracıyla seyrederken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman, "İş çıkışı arkadaşımla beraber sahile gittik. Bir iki saat sahilde oturduktan sonra geri döndük. Trafik olmayan bir yerden eve dönelim dedik, bu yüzden stadın önündeki yolu kullandık" dedi.

"MAÇ OLDUĞUNDAN HABERİM BİLE YOKTU"

"DUYARLI TARAFTARLAR OLMASAYDI.."

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