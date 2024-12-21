Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Eyüpspor beraberliğinin ardından Samandıra'ya giderek Can Bartu Tesisleri'nde sarı lacivertli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

ACUN ILICALI'YA SERT TEPKİ

Yaklaşık bin kişilik bir taraftar grubu, maçın ardından Samandıra'ya giderek futbolcuları beklemeye başladı. Sarı lacivertli taraftarlar, beklerken 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi.

Takım otobüsü geldiği sırada futbolcuları protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya da 'Survivor' göndermesi yapan öfkeli taraftarlar istifa çağrısını yineledi.