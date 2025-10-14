Fenerbahçe taraftarını endişelendiren haber! Dünya devi yıldız isme talip

İtalya Serie A ekibi Juventus, savunmanın kilit ismi Gleison Bremer'in sakatlığıyla sarsıldı. Brezilyalı stoperin en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, teknik direktör Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir stoper arayışı başladı.

KİRALIK FORMÜLE YÖNELECEKLER

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer bütçesi kısıtlı olduğu için kiralık formülüne yönelecek. Serie A tecrübesine sahip, savunmada lider özellikleri olan bir isim arayan Torino temsilcisi, ilk hedef olarak Milan Skriniar'ı belirledi.

TEMASA GEÇİLECEK

Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısının Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra mutsuz olabileceği ve bu durumun transfer için bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü. Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, ara transfer dönemi başlamadan önce Fenerbahçe yönetimiyle temaslara geçmeye hazırlanıyor.