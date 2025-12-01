Fenerbahçe Taraftarından Maç Öncesi Görsel Şölen

FENERBAHÇE taraftarları, maç öncesinde stadyumda 4 tribünde birden yaptığı koreografi ile görsel şölen oluşturdu.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki mücadele öncesinde tribünleri saatler öncesinde dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yapılan koreografi ile görsel şölen oluşturdu.

Kuzey Tribünü'nde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe' yazılı pankart açılırken Maraton Tribününde 'Dök bizi sokaklara' yazılı pankart indi. Süper Toto Tribünü'nde ise 'Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara' yazılı pankartın üzerine Fenerbahçe efsanesi Lefter ve Domenico Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografiye tribünde uzun süre yer verildi.