Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankarta beğeni yağıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünü tribünde pankart olarak açtı.

Fenerbahçe taraftarı, Güney Kıbrıs deplasmanında tribünlerde açtığı pankart ile alkış topladı.

GÜNEY KIBRIS'TA ANLAMLI PANKART

Aek Larnaca maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünü tribünde pankart olarak açtı. Türk taraftarların bu hamlesi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

KIEV MAÇINDA DA AYNI PANKART AÇILMIŞTI

Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kadıköy'de oynanan rövanş maçında Dinamo Kiev karşısında yine aynı sözün pankartını yapmıştı.