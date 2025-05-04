Fenerbahçe-Taraftarından Derbiye Yoğun İlgi

Fenerbahçe-Taraftarından Derbiye Yoğun İlgi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiye taraftarları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarlar, maç saatini sabırsızlıkla bekleyerek stat girişinde toplandı.

- Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçeli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stat önü ve çevresinde toplandı ve tezahüratlar ve marşlarla maç saatini bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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