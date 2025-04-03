Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenildi ve turnuvadan elendi. Bu sonuç, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, alınan sonuçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yönetimi istifaya davet etti. Protestoların ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ezeli rakip karşısında alınan bu yenilgi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Maçın ardından birçok Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak takıma ve yönetime sert eleştiriler yöneltti. Öfkeli taraftarlar, özellikle son dönemde alınan sonuçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yönetimi istifaya davet etti.

Protestoların ardından taraftarlar tesislerden ayrılırken, yönetim ve teknik ekibin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada derbi mağlubiyetinin yankıları sürerken, takımın nasıl bir reaksiyon göstereceği ise büyük bir soru işareti.

Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.