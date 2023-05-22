Fenerbahçe taraftarı tedirgin! Miha Zacj, sürpriz talibiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerle henüz kontratını uzatmayan 28 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibi Panathinaikos ile görüşme gerçekleştirdi. Sloven yıldızın takımdan ayrılmasını istemeyen sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcunun takımda kalması yönünde yorumlar yaptı.

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı. Sloven futbolcu için Panathinaikos devrede.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Novasports TV'de yer alan habere göre, Yunan devi Panathinaikos, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile görüşme gerçekleştirdi. İyi performansına rağmen sık sık yedek kalan Zajc, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SLOVEN YILDIZIN KARNESİ

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı. Sloven yıldız bu mücadelelerde 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.