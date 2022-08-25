Fenerbahçe taraftarı büyük yıkım yaşayabilir! Club Brugge, Miha Zajc için 10 milyon euroluk teklif yaptı

Fenerbahçe'de performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. Belçika ekibi Club Brugge'ün başarılı orta saha için sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

Transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçika'dan beklemediği bir teklif aldı. Club Brugge, sarı-lacivertlilerin yıldız orta sahası Miha Zajc'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Clube Brugge, Miha Zajc için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklif yaptı. Henüz teklife dönüş yapmayan sarı-lacivertli yönetimin Belçika ekibine ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Geçen sezon 41 maçta Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, 9 gol ve 2 asistlik performans göstermişti. Sloven futbolcu bu sezon ise 6 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist yaptı. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Zajc ile yeni sözleşme imzalanması için sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yönetime çağrıda bulunmuştu.