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Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor

Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-lacivertliler, şimdi de Jürgen Klopp'un eski yıldızı Roberto Firmino için girişimlere başladı. Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki golcü Firmino, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Anderson Talisca ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bir başka Brezilyalı yıldız için harekete geçti. Arap basınında yer alan haberlere göre, Al Ahli forması giyen 33 yaşındaki golcü Roberto Firmino, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Al Ahli'de 19 maça çıkan Roberto Firmino, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı forvet, ardından Al Ahli'ye transfer olmuştu.

2026 yılına kadar Al Ahli ile sözleşmesi bulunan Firmino, Arap kulübünden yıllık 19 milyon euro kazanıyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek için ciddi bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Verin ordan 7 yıldız daha fenevin yıldız sayısı 3 ten 10 a çıksın da rahatlasınlar ;)

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