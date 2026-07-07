Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon üç kupa kazandı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Talen Horton-Tucker, 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mızın formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e çıkmasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertlilerle geçen sezon Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.