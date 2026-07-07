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Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, Talen Horton-Tucker ile sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li yıldız oyuncu Talen Horton-Tucker'ın 2026-2027 sezonunda da takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Talen Horton-Tucker ile 1 yıl daha anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Talen Horton-Tucker'ın 2026-2027 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu. Kulübün basketbol sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda takımımızın en önemli skor opsiyonlarından biri olan Amerikalı oyuncu, EuroLeague'deki ilk sezonunda 41 karşılaşmada forma giyerek 15,7 sayı, 3,8 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakaladı. Gösterdiği performansla All-EuroLeague İkinci Takımına seçilen Horton-Tucker, takımımızın Final Four başarısında da önemli pay sahibi oldu. Birleşik Amerikalı sporcumuz, ekibimizin şampiyonluğa ulaştığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-26 sezonunda 31 maçta süre alarak 13,2 sayı, 3,4 ribaund, 3,0 asist ortalamaları tutturdu. Talen, sezonu ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamladı. Yeni sezonda da sarı lacivertli formamız altında mücadele edecek olan Talen Horton-Tucker'a başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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