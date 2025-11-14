Haberler

Fenerbahçe, Tahir Karapınar ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı Tahir Karapınar ile olan sözleşmesini feshetti. Kulüp, Karapınar'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, kulübümüzün bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
