Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE, 17 Mayıs Pazar akşamı ikas Eyüpspor ile Chobani Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 34'üncü ve son hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı