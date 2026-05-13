Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenman, çeşitli çalışmalar ve çift kale maçlarla tamamlandı.
FENERBAHÇE, 17 Mayıs Pazar akşamı ikas Eyüpspor ile Chobani Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 34'üncü ve son hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı