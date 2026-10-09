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Fenerbahçe, Süper Lig 7. hafta Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi son idmanını yaptı

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Fenerbahçe, Süper Lig 7. hafta Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi son idmanını yaptı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla bitirdi. Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

FENERBAHÇE, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig yedinci hafta maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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