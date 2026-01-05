Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordiansyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana'ya gidecek. - İSTANBUL