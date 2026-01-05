Haberler

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başlayıp taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordiansyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana'ya gidecek. - İSTANBUL

