Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başlayıp taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.
Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordiansyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Adana'ya gidecek.