Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa finali öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Matteo Guendouzi ilk idmanına katıldı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi de ilk idmanına çıktı.

Bu antrenmanla Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
