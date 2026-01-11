Kayseri'de Fenerbahçe taraftarları Süper Kupa'yı kutladı
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Kayseri'deki taraftarlar, galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı.
FENERBAHÇE'nin, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olması Kayseri'deki taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0'lık skorla Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı kazanması Kayseri'de taraftarı heyecanlandırdı. Müsabakayı televizyonlardan takip eden sarı-lacivertli taraftarlar maç sonrası sokaklara çıkıp araçlarla konvoy yaparak Süper Kupa'yı kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor