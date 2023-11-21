Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u mağlup etti
,
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 25-14, 25-14, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Kimberly Drewniok, Simone Lee, Aleyna Vence, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)
Setler: 3-0 (25-14, 25-14, 25-14)
Süre: 64 dakika (21', 22', 21') - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor