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Fenerbahçe Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 23-25 ve 17-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 14'üncü maçında 13'üncü galibiyetini alan lider Fenerbahçe 40 puana ulaşıp zirvedeki yerini korudu. Aydın temsilcisi ise 4 galibiyetle 14 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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