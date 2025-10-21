Haberler

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Stuttgart maçını Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

DEV HEYECAN KADIKÖY'DE

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

MGk:

Aman Fenerim dikkat penaltı olmaz, rakibe kırmızı çıkmaz, golleri ofsayt falan güme gitmez bi de her temas da kendinizi yere atıp bizi elaleme güldürmeyin saha da gerçek bir Hakem olacak topunuzu oynayın

iSMAIL Ali:

LIMUDIA platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Bir ay sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar. Tekrar 745.000 dolar kazandım. Rehberlik için bugün Telegram'dan (Mudiatrading) kendisine mesaj gönderebilirsiniz.

Sadi:

Amaniiiiiiin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
