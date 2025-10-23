Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek, Alman takımlarına karşı tarihindeki ikinci galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve müsabaka da bu golle sonuçlandı.

Bu güne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı. İlk galibiyetini 4 Ekim 2012'de Borussia Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla alan sarı-lacivertliler, diğer müsabakalarda 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, Stuttgart'ı yenmesiyle birlikte Alman takımlarına karşı 2. galibiyetini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş

3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay! Sadece 6 gün olmuş
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.