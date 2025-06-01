Fenerbahçe Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

Fenerbahçe Stadyumu'nda Yenileme Çalışmaları Başladı
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Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 sezonunun ardından Ülker Stadyumu'nda tadilat ve yenileme çalışmaları başlattığını duyurdu. Maraton ve Fenerium tribünlerinde 9 bin koltuk yenilenecek ve çalışmaların 15 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.

İSTANBUL, FENERBAHÇE Kulübü, 2024-25 sezonunu Konyaspor maçı ile noktalamalarının ardından stadında yenileme ve tadilat çalışmalarına başlanıldığını bildirdi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yenileme ve tadilat çalışmaları kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuğun yenileneceği belirtildi.

Koltukların söküm işlemlerinin tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminlerinin düzeltileceği ve gerekli yerlerde tadilat çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Ayrıca koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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