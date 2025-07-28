Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını 'Chobani' olarak değiştirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe, stadının isim sponsorluğu konusunda Chobani ile anlaşma imzalamıştı. Sarı-lacivertliler stadyumun dışında bulunan tabelayı sökerek Chobani ismini yerleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yeni adının "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi" olduğunu resmen duyurmuştu.

TABELA DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Stadyumunun ismi 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Bu değişiklik stadyum dışında bulunan tabelaya da yansıtıldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fenerbahçe Kulübü, Chobani ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının detaylarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, anlaşmanın 10 yıllık bir süreyi kapsadığı ve toplam değerinin 150 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar TL) olduğu belirtildi.

İşte yeni hali;