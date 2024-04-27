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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Genel Kurul Başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurul toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Başkan adayları açıklamalar yapacak ve üyeler oy kullanacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli genel kurulu başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Zeynep Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı. 12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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