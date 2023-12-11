Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL