Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı
Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediğini ve Skriniar'ın tecrübesini kadroya katacağını gösteriyor. Futbolseverler, bu önemli transferin takımın performansına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.
Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor