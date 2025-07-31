Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 Yıllık Anlaşma Sağladı

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Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu transfer, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediğini ve Skriniar'ın tecrübesini kadroya katacağını gösteriyor. Futbolseverler, bu önemli transferin takımın performansına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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