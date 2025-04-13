Fenerbahçe, Sivasspor'u 1-0 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Talisca'nın 42. dakikada attığı golle sarı-lacivertliler üstünlüğü ele aldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Böke, Charisis, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Symanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, Dzeko
Gol: Dk. 42 Talisca ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 27 Charisis, Dk. 45 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor- Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.
15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.