Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk maçı öncesi antrenmanla hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlığını Kingsmeadow'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalar yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kingsmeadow Stadyumu'nda, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanının basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı