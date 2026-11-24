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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kingsmeadow Stadyumu'nda, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanının basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı