Haberler

Sertaç Şanlı Fenerbahçe'de

Sertaç Şanlı Fenerbahçe'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 35 yaşındaki milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, daha önce kulüpte 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, milli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında takımın formasını giyen 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İkinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere söz konusu dönemde elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'ya başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var