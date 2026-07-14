Sertaç Şanlı Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, milli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında takımın formasını giyen 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İkinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere söz konusu dönemde elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'ya başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı