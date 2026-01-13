Haberler

Sarunas Jasikevicius, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme yenileyerek, büyük hedefler peşinde koşmaya devam edeceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz." - İSTANBUL

