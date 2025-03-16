Fenerbahçe-Samsunspor Maçının VAR Hakemi Pawel Raczkowski

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 20.30'da Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Batuhan Kolak olacak.

Karşılaşmada VAR'da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev alacak. - İSTANBUL