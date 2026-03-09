Haberler

Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın son dakikalarında gazeteci Cüneyt Kaşeler'in heyecan dolu anları ve el kol hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin uzatma anlarında yaşanan gerilim, maçı takip eden gazeteci Cüneyt Kaşeler'i de adeta kendinden geçirdi.

HEYECANLA MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin bulduğu gol öncesi ve sonrasında yaşanan anlar dikkat çekti. Gazeteci Cüneyt Kaşeler'in maçı büyük bir heyecanla takip ettiği ve golün ardından coşku yaşadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında bulduğu golün ardından yaşanan sevinç anları kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Kaşeler'in heyecan dolu tepkileri futbolseverlerin de ilgisini çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
