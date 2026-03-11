Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe şampiyon olacak

FENERBAHÇE Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Aynı tempo, aynı heyecanla devam edeceğiz. Biz geldiğimiz gün de söyledik şimdi 4 puan var yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu. Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Kurayı değerlendiren Ertan Torunoğulları, "Çeyrek finale kalan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Konyaspor'un çıkmasına sevindik. Konya şehrini de seviyoruz. Mayısta lig için de gideceğiz. Konya'da 2 deplasmanımız olacak. Biz Fenerbahçe olarak Ziraat Bankası'nın sponsor olduğu tüm branşlarda tüm kupaları aldık. Ziraat Türkiye Kupası'nı da alacağız. Konya yerine başka takım çıksaydı da bizim hedefimiz belliydi. Biz kupayı alacağız" şeklinde konuştu.

'HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYAN TAKIM VAR MI?'

Torunoğulları hakem yönetimi ile ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Biz yönetime geldiğimizden beri hem başkanımızın hem bizim tavrımız belli. Şu ana kadar hakemlerle ya da federasyonla ilgili herhangi bir şikayetimiz olmadı. Ama sizler yıllarca takip ettiniz. Hakemlerden şikayetçi olmayan takım var mı? Bunu konuşursak zaten ne kadar hakem hataları olduğu belli. Bir önerim var. Ligin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesinde sona gelinirken, bundan sonraki maçlarda VAR'da yabancı hakemler olsun. Hatta benim bir önerim de oynanan müsabakanın 2 tane temsilcisi de VAR odasında otursunlar ve konuşmaları dinlesin. Kendi kulüplerine rapor etsinler. Ondan sonra bakın hiçbir dedikodu da kalmaz, sorun da kalmaz. Bunu kendi aramıza değerlendirip bir müracaatımız olacak" diye konuştu.

'BİZ KULÜP OLARAK TAKIMA VE HOCAMIZA GÜVENİYORUZ'

Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağının altını çizerek, "Biz kulüp olarak takıma ve hocamıza güveniyoruz. 7 tane as oyuncusu sakat olan her takım bir bocalama dönemi geçirir. Biz de geçen hafta onu atlattık. Önümüzdeki milli takım arasından sonra da sakat oyuncularımızın hepsi geliyor. Ondan sonra aynı tempo, aynı heyecanla devam edeceğiz. Biz geldiğimiz gün de söyledik şimdi 4 puan var yine söylüyoruz; Fenerbahçe şampiyon olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı