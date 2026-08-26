Fenerbahçe 18 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Fransa ekibi Lyon'a konuk oldu. OL Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Maurizio Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlendi.

Ev sahibi Lyon maça "Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda" ilk 11'iyle başladı. Konuk Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi" 11'iyle sahaya çıktı.

8'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Fofana'nın sert şutunda kaleci Ederson topu kornere çeldi. 13'üncü dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın sağ ayakla şutunda top kaleci Greif'te kaldı. 19'uncu dakikada Oğuz Aydın'dan aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Brown'un dar açıdan şutunu kaleci Greif kornere yolladı. 20'nci dakikada korneri kullanan Oğuz Aydın direkt olarak kaleyi denedi. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, 24'üncü dakikada öne geçti. Sol taraftaki Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasına Vedat Muriqi kafayla vurdu. Kaleci Greif'in kurtardığı top yeniden Vedat'ta kaldı. Vedat'ın yakın mesafeden şutunda top filelere gitti: 0-1. 28'ini dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Greenwood'un sağ köşeden kullandığı kornerde arka direkteki Brown, kafayla fileleri havalandırdı: 0-2. 35'inci dakikada Lyon'un sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Vedat Muriqi topa kafayla ters vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Greenwood'un pasıyla orta alanda buluşan Guendouzi pasını soldan gelen Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz'un çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı. 61'inci dakikada Lyon farkı 1'e indirdi. Sağ taraftaki Niles'in ortasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Fofana, sol ayakla gelişine vurdu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-2. 64'üncü dakikada Openda'nın fileleri havalandırdığı pozisyonda gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Lyon, 72'nci dakikada Boudache ile bir kez daha golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından hakem Maurizio Mariani, Athekame'nin Brown'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Sarı-lacivertli ekip, maçı 2-1 kazanarak 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı