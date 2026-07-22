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Fenerbahçe, şampiyonlar ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında gornik zabrze'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe, şampiyonlar ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında gornik zabrze'yi 1-0 yendi
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Talisca'nın serbest vuruş golüyle galip gelen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya ligi temsilcilerinden Gornik Zabrze'yi evinde 1-0 mağlup etti. Sezonun ilk resmi maçında Fenerbahçe adına golü Anderson Talisca 37'nci dakikada serbest vuruştan kaydetti.Maç boyu. rakip yarı sahada üstünlük kuran Fenerbahçe'nin iki topu da direkten döndü.Sarı lacivertli takım, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde tek gollü avantaj elde etti.Rövanşta alınacak her türlü galibiyet ya da beraberlik Fenerbahçe'yi bir üst tura taşıyacak. Polonya ekibinin tek farklı galibiyeti maçı uzatmalara götürecek. Gornik Zabrze, iki ve daha farklı galibiyette turu atlayan takım olacak.Turu geçen takım üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşlemesinin galibi ile karşılaşacak.UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.Ake ve Greenwood ilk kez forma giydi

Kadıköy'deki maçta Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çaldı.Yeni transferlerden Nathan Ake ilk 11'de sahaya çıktı. Mason Greenwood ise maçın 82'nci dakikasında oyuna girdi.Mücadelenin ilk 11'leri şöyleydi: Fenerbahçe : Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ, Fred, İrfan Can, Kerem, Talisca.Gornik Zabrze : Schulze; Sacek, Janicki, Josema, Janza; Dietnz, Sadilek, Urbanski; Dimi, Khlan, Prekop.Fenerbahçe'nin hazırlık kampıFenerbahçe en son 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.Sarı lacivertli ekip geride kalan 300 mücadelede 118 galibiyet, 65 beraberlik, 117 mağlubiyet yaşarken, attığı 409 gole karşın kalesinde 423 gol gördü.Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı lacivertliler, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son hazırlık maçında da LASK'ı 2-1 yendi.

BBC
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