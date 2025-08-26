Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 290. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki toplam 290. maçına çıkacak ve bu süreçte 289 karşılaşmada 114 galibiyet elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 42. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

41

15

13

13

62

50

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

289

114

62

113

397

411

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
