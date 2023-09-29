Fenerbahçe, sahasında kalesini ilk kez gole kapadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında gol yemişti. Ancak RAMS Başakşehir karşısında gol yemeden galip gelmeyi başardılar.

İsmail Kartal yönetiminde sezona adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

2 MAÇTA DA GOL YEMİŞLERDİ

Süper Lig'de sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BİR İLK OLDU

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.