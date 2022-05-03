Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 97 - 62 - Haberler

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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 97 - 62

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 97 - 62

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji SporHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver ÖzemreFENERBAHÇE SAFİPORT: Alina Iagupova 14, Kayla McBride 11, Satou Sabally 25, Şerife Alperi Onar 14, Kiah Stokes 5, Elizabeth Williams 14, Manolya Kurtulmuş, Tuğçe Canıtez 7, İdil Saçalır 7, Ayşe Yılmaz,...

AYDIN (DHA) -

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre

FENERBAHÇE SAFİPORT: Alina Iagupova 14, Kayla McBride 11, Satou Sabally 25, Şerife Alperi Onar 14, Kiah Stokes 5, Elizabeth Williams 14, Manolya Kurtulmuş, Tuğçe Canıtez 7, İdil Saçalır 7, Ayşe Yılmaz, Banu Şimşek

NESİBE AYDIN: Alaina Coates 15, Meltem Yıldızhan 8, Katsiaryna Snytsina 11, Harika Eldaş 5, Jessica Thomas 12, Kamile Nacickaite 5, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar, Gülşah Duman, Gizem Kaymaz, Merve Albayrak

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 53 - 32

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 79 - 46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü'nü 97-62 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe, Enerji, Metro, Aydın, Spor, Haberler

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