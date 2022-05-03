Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 97 - 62

AYDIN (DHA) -

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

3'ÜNCÜ ÇEYREK: 79 - 46

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport sahasında Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü'nü 97-62 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor