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Fenerbahçe, Rusya'ya hareket etmeden önce son antrenmanını tamamladı

Fenerbahçe, Rusya'ya hareket etmeden önce son antrenmanını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya hareket etmeden önce son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, St. Petersburg'da düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Petersburg Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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