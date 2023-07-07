Fenerbahçe, Rusya'ya hareket etmeden önce son antrenmanını tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya hareket etmeden önce son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, St. Petersburg'da düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023