Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Rusya kampında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Kızılyıldız'ın attığı gollerle mücadeleden galip ayrılan ekip, Fenerbahçe'nin tek golüne engel olamadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko ise ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko Rusya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title