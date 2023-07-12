Fenerbahçe Rusya kampında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Kızılyıldız'ın attığı gollerle mücadeleden galip ayrılan ekip, Fenerbahçe'nin tek golüne engel olamadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko ise ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.