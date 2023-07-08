Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Rusya kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak.