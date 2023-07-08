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Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklara başladı

Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklara başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Rusya kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Rusya kampındaki ilk hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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