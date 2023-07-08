Fenerbahçe Rusya kampında hazırlıklara başladı
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Fenerbahçe, Rusya kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekip, Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Rusya kampındaki ilk hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor