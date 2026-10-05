Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu’nun vefatını duyurdu ve başsağlığı diledi

Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu’nun vefatını duyurdu ve başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, yıllarca kaleyi başarıyla koruyan ve şampiyonluklarla tarihe adını yazdıran Datcu’nun ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilendi.
Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı