Lukaku Fenerbahçe UEFA listesinde
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lyon maçları öncesi yeni transfer Romelu Lukaku’nun ismini UEFA listesine ekledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lyon maçları öncesi yeni transfer Romelu Lukaku'nun ismini UEFA listesine ekledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Yeni transfer Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, Sidiki Cherif kadrodan çıkarıldı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."