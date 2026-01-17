Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı ve durumu TFF'ye bildirdi. Kasımpaşa, devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
- Rodrigo Becao, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.
- Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta 6 dakika süre aldı.
- Becao, 8 Aralık 2025'te Fenerbahçe kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.
BECAO KASIMPAŞA'YA KİRALANDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında Rodrigo Becao ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta süre aldı ve 6 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
2023/24 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 maça çıktı. Brezilyalı savunmacı bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yaptı.
KASIMPAŞA'DAN TRANSFER ATAĞI
Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde kadrosuna yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.