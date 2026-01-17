Haberler

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı ve durumu TFF'ye bildirdi. Kasımpaşa, devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

  • Rodrigo Becao, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.
  • Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta 6 dakika süre aldı.
  • Becao, 8 Aralık 2025'te Fenerbahçe kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.

BECAO KASIMPAŞA'YA KİRALANDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında Rodrigo Becao ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta süre aldı ve 6 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Kasımpaşa'ya kiraladı

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023/24 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 maça çıktı. Brezilyalı savunmacı bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yaptı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER ATAĞI

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde kadrosuna yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Kasımpaşa, Fenerbahçe 'nin arka bahçesi oldu ilk maçta 5 yerler...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedat :

Kasımpaşa iyi takım yaptı. Max gs holiganı zekasına sahip olanların yaptığı yorumlara bakmayın. Fenerbahçe de dahil her takıma soru çıkarabilirler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir